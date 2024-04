Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach den Beschäftigungszahlen vom Freitag werden in dieser Woche wieder US-amerikanische Inflationsdaten im Fokus stehen, so die Analysten von Postbank Research.Man beginne mit den Erwartungen der New Yorker FED, die seit Monaten über 3% lägen und auch nicht sinken dürften. Am Mittwoch werde die Verbraucherpreisinflation bekannt gegeben. Der Konsens erwarte einen monatlichen Wert von 0,3%, sowohl für die Gesamt- als auch für die Kernrate, sodass die Jahresraten bei jeweils 3,1% bzw. 3,7% liegen dürften. Höhere Werte wären unerwartet. Am Donnerstag sei die Produzentenpreisinflation (PPI) an der Reihe, und der Konsens erwarte sowohl beim Gesamtindex als auch beim Index ohne Nahrungsmittel und Energie Rückgänge der monatlichen Werte. ...

