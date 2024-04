Die OMS Prüfservice GmbH will bis 2025 alle Verbrenner in ihrer Flotte ausmustern. Schon heute ist der Wandel zu rund 75 Prozent vollzogen. Das Unternehmen zählt aktuell 393 betriebliche Elektroautos, darunter mehrheitlich Service-Fahrzeuge für Kundenbesuche. Ein Segment, das als schwierig zu elektrifizieren gilt. Und: Mit der jungen Firmenschwester OMS E-Mobility bietet die Gruppe inzwischen selbst Ladelösungen an. Die OMS Prüfservice GmbH ist ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...