© Foto: Jingming Pan - unsplash



Das Edelmetall zeigte in den letzten Wochen eine beeindruckende Rekordjagd und kannte gegenüber Goldpessimisten bislang keine Gnade.Der Ausbruch über die markante Marke von 2.300 US-Dollar gelang spielend und dieser manifestiert sich weiter. Silber zog zuletzt ebenfalls deutlich an und tritt nun offenkundig aus dem Schatten seines großen Bruders. Ein Ende der Gold- und Silberpreisrallye ist nicht abzusehen; zu stark und zu dominant wirkt sie. Geopolitische Lage als unkalkulierbarer Preistreiber Was treibt die Rallye aktuell an? Neben "handfesten" Faktoren, wie etwa den anhaltenden Goldkäufen der Noten- und Zentralbanken, gibt es auch Katalysatoren, die nicht greifbar sind. Hierzu zählen …