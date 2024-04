Die GRAMMER AG verzeichnet auf Basis der vorläufigen Zahlen im ersten Quartal 2024 eine unter dem Vorjahresniveau liegende Ergebnisentwicklung. Demnach liegen das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit rund 3,9 Mio. EUR (Q1 2023: 11,7 Mio. EUR) und das operative EBIT mit rund 2,4 Mio. EUR (Q1 2023: 13,9 Mio. EUR) in den ersten drei Monaten 2024 unter Vorjahr. Das operative EBIT wurde um positive Währungseffekte in Höhe von ca. 1,5 Mio. EUR bereinigt. Der Konzernumsatz in den Monaten Januar bis März 2024 sinkt um rund 32,5 Mio. EUR und liegt bei rund 556,6 Mio. EUR (Q1 2023: 589,1 Mio. EUR). ...

