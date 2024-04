EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

Ergebnis übertrifft die Kundenspezifikationen EcoGraf Limited (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQB: ECGFF) freut sich, ein Update zu seiner unternehmenseigenen HFfree-Reinigungstechnologie zur Herstellung von aktivem Anodenmaterial für Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien und Elektrofahrzeugen bekannt zu geben. Wichtigste Highlights: Die Reinigung eines ungereinigten natürlichen sphärischen Graphits (SPG) hat nun eine Reinheit von "vier Neunen", bekannt als 4N, erreicht nun einen Kohlenstoffgehalt von 99,99 %, was die Standardanforderung der Kundenindustrie von 99,95 % Kohlenstoff für natürlichen sphärischen Graphit übertrifft

4N wurde durch fortlaufende Tests zur Optimierung der Reinigung erreicht, welche zu einer Verringerung des Gesamtverunreinigungsgrads auf weniger als 100 ppm führten

Die Verbesserungen des Verfahrens werden voraussichtlich sowohl die Kapital- als auch die Betriebskosten senken Diese Verbesserungen werden von der Produktqualifizierungsanlage ("PQF") übernommen, bei der es sich um eine hochmoderne Anlage handelt, welche die unternehmenseigene EcoGraf HFfree-Technologie nutzt und hochreines Batterieanodenmaterial für die Belieferung des globalen Batterie- und Elektrofahrzeugmarktes herstellen wird (siehe Meldung vom 26. März 2024 mit dem Titel "Inbetriebnahme der Produktqualifizierungsanlage hat begonnen"). Tabelle 1 fasst die neuesten Reinigungsergebnisse zusammen und zeigt den Kohlenstoffgehalt und die Verunreinigungskonzentrationen für die wichtigsten Elemente aus einem ungereinigten SPG mit einem ursprünglichen Kohlenstoffgehalt von 96,73 %. Tabelle 1: Zusammenfassung der wichtigsten Hauptelemente Verunreinigung Al Fe Si % C* ppm <10 <20 <30 99,99 *Kohlenstoff durch Glühverlust (LOI) Diese bemerkenswerte Verringerung der Verunreinigungen wurde durch zusätzliche Verbesserungen im Verfahren erreicht, die auch zu einer Senkung der Kapital- und Betriebskosten führen. Diese Ergebnisse werden in die unabhängige technische Studie zum Vergleich des EcoGraf HFfree-Verfahrens mit den bisherigen bekannten Reinigungsverfahren einfließen, die in Kürze abgeschlossen werden soll. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



