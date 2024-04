DJ Kfz-Gewerbe will Vision nachhaltiger individueller Mobilität

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) sieht den europäischen Automobilsektor mit Blick auf die bevorstehenden Europawahlen "an einem entscheidenden Wendepunkt". In einem Manifest zur Wahl betonten der ZDK und sein französischer Partnerverband Mobilians: "Die Automobilindustrie hat sich angesichts neuer wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Herausforderungen neu aufgestellt. Nun ist es von entscheidender Bedeutung, diesen Übergang zu einem leistungsstärkeren und nachhaltigeren Europa im Bereich der Mobilität weiter voranzutreiben." Deutschland und Frankreich als maßgebliche Treiber von Innovationen in Europa sollten ihr Potenzial nutzen, um den Bereich der Autohäuser und Werkstätten zu stärken.

Dies erfordere mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Förderung innovativer Technologien, um Europa zu einer Vorreiterrolle im Mobilitätssektor zu verhelfen. "Wir rufen die Europäische Union auf, in der nächsten Legislaturperiode mit allen Beteiligten an einer gemeinsamen Vision der nachhaltigen individuellen Mobilität zu arbeiten", sagte ZDK-Präsident Arne Joswig. "Dazu gehören insbesondere eine konsequente Orientierung der klimapolitischen Regulierungsmaßnahmen am Grundsatz der Technologieoffenheit, eine faire Regulierung des Zugangs zu Fahrzeugdaten und ein stärkerer Fokus der EU-Institutionen auf die Qualifizierung junger Menschen für unser Gewerbe."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2024 05:32 ET (09:32 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.