Nach Darstellung der Analysten Marcel Schaffer und Cosmin Filker von GBC wird gegen die Tochtergesellschaft der UniDevice AG, die PPA International AG, wegen Steuerhinterziehung ermittelt. In der Folge setzen die Analysten das Kursziel und das Rating aus.

Nach Analystenaussage sei die Tochtergesellschaft PPA International AG Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens wegen Steuerhinterziehung mit der Folge der vorübergehenden Einstellung des Geschäftsbetriebs. Auch der Vorstand der UniDevice AG habe derzeit nur eingeschränkte Handlungsmacht. Die Dauer dieser Situation sei derzeit nicht absehbar. So habe ein Ermittlungsverfahren gegen die Mehrheitsbeteiligung PPA International AG nach Angaben der UniDevice AG zu einer "vorübergehenden weitgehenden Einstellung des Geschäftsbetriebs mit existenzgefährdenden Auswirkungen" geführt. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der UniDevice AG werde durch die geschilderten Umstände im aktuellen Geschäftsjahr erheblich belastet. Nach Ansicht der Gesellschaft sei davon auszugehen, dass hieraus eine erheblich negative Auswirkung auf den Fortbestand der UniDevice AG und der PPA International AG resultiere. Demzufolge setzen die Analysten bis auf Weiteres das Kursziel von 2,90 Euro und das Rating "Kaufen" aus.



