Chevron (NYSE:CVX) steht trotz einiger Gegenwind im ersten Quartal 2024 vor einer vielversprechenden Zukunft, so eine Analyse von Jefferies, die das Kursziel von Chevron aufgrund eines positiven Ausblicks für die Aktie von $184 auf $190 anhob und die Bewertung auf "Kaufen" belässt. Jefferies rechnet mit einem leicht schwächeren Cashflow pro Aktie (CFPS) für dieses Quartal, welches 4% unter dem Konsens liegt. Ursachen hierfür sind zeitliche Effekte, Umrüstungen und Gegenwind durch das Arbeitskapital. Für die Produktion in den USA wird ebenfalls eine Schwäche erwartet, die 2% unter den Erwartungen liegt, beeinflusst durch Wetterbedingungen in Nordamerika, die zu Produktionsausfällen geführt haben. Jedoch ist das West Qurna Phase 2 (WPMP) Projekt im Tengiz-Feld (TCO) auf Kurs und soll [...]

