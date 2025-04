© Foto: Sven Hoppe/dpa

Traton sieht dank Aufträgen aus dem Verteidigungssektor optimistisch in die Zukunft. Die Börse reagiert begeistert.Trotz eines spürbaren Umsatz- und Gewinnrückgangs im ersten Quartal 2025 blickt Traton, die Nutzfahrzeugtochter von Volkswagen, optimistisch auf das weitere Jahr und hat ihre Jahresprognose bestätigt. Das kommt an der Börse sehr gut an - die Titel steigen im Vormittagshandel um bis zu 5,5 Prozent und ziehen auch die Konzernmutter mit. Wie der Konzern am Montag mitteilte, sanken die Erlöse in den ersten drei Monaten um 10 Prozent auf 10,6?Milliarden Euro, während das bereinigte operative Ergebnis sogar um 42 Prozent auf 646?Millionen Euro einbrach. Die Zahl der ausgelieferten …