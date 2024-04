© Foto: picture alliance / AA | Cem Genco



Der Aktienkurs von ARM ist seit der Veröffentlichung der Earnings im Februar in die Höhe geschnellt. Morningstar ist jedoch der Ansicht, dass der aktuelle Aktienkurs überbewertet ist.Die ARM-Aktie ist in diesem Jahr um 65 Prozent gestiegen, angetrieben durch das, was Morningstar das "AI Buzzword" Narrativ nennt und die Fähigkeit des Unternehmens, die Lizenzgebühren nach der Einführung seiner neuesten Chiparchitektur zu erhöhen. Arm entwickelt und entwirft die Blaupausen für Mikroprozessoren und zählt Unternehmen wie Nvidia und Apple zu seinen größten Kunden. Das Geschäftsmodell des Unternehmens beruht auf Lizenzeinnahmen - oder Lizenzgebühren - für jeden Chip, den seine Kunden unter …