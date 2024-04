Der Empfang in der Heimat war durchaus freundlich: Nach einem Jahrzehnt am Börsenplatz London notiert die TUI-Aktie seit Montag wieder in Frankfurt. Und hat gleich Boden gut gemacht: Der Kurs legte in den ersten Handelstagen zu. Der Tourismusriese will in diesem Jahr neue Rekorde aufstellen. "Wir wollen unsere internationale Präsenz ausbauen, weiter profitabel wachsen und mit einfachen Strukturen dieses Wachstum unterstützen", sagte Konzernchef Sebastian Ebel, nachdem er traditionell die Börsenglocke ...

