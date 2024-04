Die Holdingsgesellschaft CriteriaCaixa baut ihre Beteiligung an Telefónica erheblich aus. Sie folgt damit der spanischen Regierung, die kürzlich den Einstieg bei dem Telekommunikationskonzern bekanntgegeben hatte. Die Papiere der Spanier notieren am Dienstagmittag im Plus, stecken aber weiter im Seitwärtstrend fest. Mit dem erneuten Investment erhöht sich der Anteil, den CriteriaCaixa an Telefónica hält, von vormals 2,69 Prozent auf nun 5,007 Prozent. Zum Kaufpreis machte die Holdingsgesellschaft, ...

