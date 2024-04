Hamburg (www.anleihencheck.de) - Am 11. April trifft sich die europäische Notenbank EZB, so Jens Franck, Leiter Portfoliomanagement bei dem Hamburger Fixed Income-Spezialisten nordIX AG.Die Experten würden keine Veränderungen der aktuellen Notenbankzinssätze erwarten, gleichwohl werde der Rat die Märkte auf der Basis der aktuellen Inflationszahlen für die Eurozone (Gesamtinflation bei 2,40% und Kerninflation bei 2,90%) auf einen ersten Zinssenkungsschritt im Juni weiter einstimmen. Das entspreche inzwischen den breiten Erwartungen und sei gut ablesbar an den aktiv gehandelten Geldmarktsätzen auf die verschiedenen Termine der anstehenden Notenbanksitzungen. Per 06/2024 sei ein -25BP Schritt nahezu vollständig eingepreist. ...

