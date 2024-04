London (www.fondscheck.de) - Legal & General Investment Management (LGIM), einer der weltweit größten Asset Manager, baut seine Präsenz am Standort in Frankfurt weiter aus und verstärkt sein institutionelles Team, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...