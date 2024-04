Hallo zum "eMobility update"! Wir zeigen Ihnen ein weiteres Elektro-SUV aus Asien, das jetzt einigermaßen bezahlbar in Deutschland startet. Außerdem gibt's eine Reihe von Lade-News und erstaunliche Zahlen aus Norwegen. 1 - Norwegen: E-Autos bald auch im Bestand vor Benzinern?Elektroautos sind in Norwegen auf dem besten Weg, die Benziner nicht nur bei den Neuzulassungen, sondern auch im Bestand zu überholen. Womöglich klappt das sogar noch in diesem ...

