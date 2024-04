ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh nach Geschäftszahlen für 2023 von 5,80 auf 5,90 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Aussagen des Managements seien zwar ermutigend gewesen, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Risiken und Unwägbarkeiten mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf seien aber mitnichten ausgeräumt. In der Branche der Internet-basierten Lebensmittelhändler und Essenslieferanten seien Hellofresh der von ihm am wenigsten geschätzte Titel./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2024 / 18:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2024 / 18:57 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken