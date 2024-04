© Foto: Michael Reynolds - dpa-Bildfunk



JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor einem vorschnellen Abschied von fossilen Energieträgern wie Öl und Gas. In seinem Jahresrückblick warnt er auch vor dem US-Schuldenberg und anhaltend hohen Zinsen.In seinem Shareholder Letter kritisierte JPMorgan-Chef Jamie Dimon die Verzögerungen bei der Umsetzung von Projekten im Bereich des verflüssigten Erdgases (LNG) in den USA. "Die Projekte wurden hauptsächlich aus politischen Gründen verzögert - um diejenigen zu besänftigen, die glauben, dass Gas schlecht ist und dass Öl- und Gasprojekte einfach gestoppt werden sollten", schreibt Dimon. "Das ist nicht nur falsch, sondern auch enorm naiv. Eine der besten Möglichkeiten, die CO2-Emissionen in den …