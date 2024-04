Die aktuellen Wirtschaftsnachrichten mit Michael Weyland

Thema heute: Lexus Entwicklungszentrum fertiggestellt

Die Toyota Motor Corporation hat den neuesten Abschnitt ihres Forschungs- und Entwicklungszentrums Technical Center Shimoyama vollständig in Betrieb genommen. Neben einem Besucherbereich ist in dem neuen Areal direkt an der hauseigenen Rennstrecke die Entwicklung für neue Lexus Modelle beheimatet.

Strategisch ideal gelegen in einer Bergregion zwischen den Städten Toyota City und Okazaki City, nutzt das Unternehmen das natürliche Terrain für ein anspruchsvolles Streckenlayout mit zahlreichen Höhenunterschieden und Kurven.

Der Spatenstich für den Bau des Forschungs- und Entwicklungszentrums in Shimoyama erfolgte im April 2018. Ein Jahr später wurde der zentrale Bereich fertiggestellt, im Oktober 2021 folgte der östliche Teil samt Hochgeschwindigkeitskurs und einer speziellen Teststrecke, die besondere Straßenbedingungen auf der ganzen Welt nachbildet. Nun wurde der westliche Bereich der Anlage, der unter anderem ein Besucherzentrum und die Fahrzeugentwicklung umfasst, fertiggestellt und in vollem Umfang in Betrieb genommen.

Hier kommen künftig Mitarbeiter aus allen Bereichen, einschließlich Planung und Design, Entwicklung und Konstruktion sowie Prototyping und Evaluierung, an einem Ort zusammen, um gemeinsam neue Modelle für Lexus und Gazoo Racing zu entwickeln. Neben Fahrten auf der Teststrecke setzen sie dabei auf modernste digitale Tools, um eine agile Fahrzeugentwicklung zu fördern und realen Automobilbau und digitale Technologien miteinander zu verknüpfen.

Das neue Besucherzentrum bietet die Möglichkeit, gemeinsam mit Geschäftspartnern und Zulieferern kreativ zu sein und Grenzen zu überwinden. Ein offenes Umfeld für Innovationen, das neue Ideen durch die enge Interaktion mit dem Fahrzeug in einer Weise fördert, wie sie nur in einem Entwicklungszentrum möglich ist.Beim Bau des Technical Center Shimoyama stand der Umweltaspekt im Vordergrund. Etwa 60 Prozent der gesamten Grundstücksfläche (ca. 650 Hektar) bestehen aus erhaltenen Bäumen und Grünanlagen sowie aus neu angelegten Grünflächen. Dabei wurde umfassend auf den Erhalt und die Pflege der naturbelassenen Umwelt geachtet. Im März 2023 wurde im östlichen Bereich das Environmental Learning Center fertiggestellt. Hier arbeitet Toyota mit der lokalen Bevölkerung zusammen, um die Umwelt zu schützen. Gemeinsam mit Experten, lokalen Behörden und Mitgliedern der örtlichen Gemeinden arbeitet Toyota hier auch weiterhin an Initiativen zum Umweltschutz.

