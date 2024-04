Wolftank ist ein wichtiger Akteur bei den Bemühungen der EU um eine umweltfreundlichere Industrie- und Energieinfrastruktur zu errichten und verfügt über mehr als 70 Jahre Erfahrung im Bereich der Umwelt- und Energietechnologien. Mit seinen vier Segmenten - Umweltdienstleistungen, Industriebeschichtungen, LNG und H2 (Betankungssysteme) - deckt das Unternehmen eine breite Palette von Umweltaspekten ab. Ein CAGR '20-23E von 33% und eine steigende Rentabilität spiegeln die strukturellen Wachstumschancen wider, die die globalen Umweltambitionen bieten, was sich auch in einem stetig wachsenden Auftragsbestand zeigt (H1 23: +96% yoy). Trotz dieser positiven Entwicklungen hat der Aktienkurs jedoch seit seinem ATH Ende 2021 fast 46% verloren, was vor allem die schwierige Marktsituation für "Wachstumswerte" angesichts steigender Zinsen und insbesondere für Small Caps widerspiegelt. Die Analysten von mwb research sehen daher eine unterbewertete und daher vielversprechende Anlagemöglichkeit, weshalb sie ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 22,00 bekräftigen, was einem Aufwärtspotenzial von >100% entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wolftank-Adisa%20Holding%20AG





