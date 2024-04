EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Personalie

PRESSEMITTEILUNG Einvernehmliche Amtsbeendigung der Pfeiffer Vacuum Vorstandsvorsitzenden Frau Dr. Britta Giesen Asslar, 9. April 2024. Nach Wirksamwerden des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Busch-Gruppe und der Pfeiffer Vacuum Technology AG im Mai 2023 und Integration wichtiger Funktionen der beiden Unternehmen verlässt die Vorstandsvorsitzende Dr. Britta Giesen die Pfeiffer Vacuum Technology AG zum 9. April 2024 im besten gegenseitigen Einvernehmen. Der Aufsichtsrat dankt Frau Dr. Giesen für die sehr erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens mit signifikantem Umsatzwachstum bei steigender Profitabilität in den vergangenen Jahren. Frau Dr. Giesen hat wesentlichen Anteil daran, dass die Pfeiffer Vacuum Technology AG mit einem marktführenden Produktportfolio und einer wegweisenden Klimastrategie hervorragend aufgestellt ist. Der Aufsichtsrat wünscht Frau Dr. Giesen beruflich und privat alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Kontakt

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Investor Relations

Heide Erickson

T +49 6441 802 1360

Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.com Über Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung sowie Halbleiter und Zukunftstechnologien. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 4.000 Mitarbeitende und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit.

Mehr Informationen finden Sie unter www.pfeiffer-vacuum.com .



