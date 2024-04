© Foto: Dall-E



Die in den vergangenen Wochen stark gefragte Cannabis-Branche besteht ihren Realitätscheck mit den Quartalszahlen von Tilray nicht.Cannabis-Aktien waren in den vergangenen Wochen stark gefragt: Die Entkriminalisierung von Marihuana in Deutschland sowie neuer Rückenwind für Legalisierungsbemühungen in den USA sorgten für einen kräftigen Kursschub in Branchentiteln wie Aurora Cannabis, Canopy Growth und Tilray. Damit kamen den am Dienstag von Tilray vorgelegten Quartalszahlen die Funktion eines Realtitätschecks zu. Angesichts enttäuschter Erwartungen dürften die Papiere der Branche heute vor einer harten Landung stehen. Enttäuschung auf ganzer Linie Tilray ist es nicht gelungen, den …