NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach Auslieferungszahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe zwar nur das untere Ende der Erwartungen erreicht, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies dürfte dann auch für den Gewinn gelten. Zum Ende des Geschäftsjahres hin erwartet der Experte aber eine Verbesserung der Trends, da die hohen Vergleichswerte aus der Vergangenheit schrittweise sinken dürften./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2024 / 05:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2024 / 05:26 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DTR0CK8

