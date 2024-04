NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Pernod Ricard auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Zentrales Thema bei europäischen Brauerei- und Spirituosenkonzernen sei derzeit, ob der schwache Trend im US-Markt ein Ausreißer sei oder eine Trendwende markiere, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Unvermeidlich komme der Abwärtszyklus durch Lagerabbau zu einem Ende, doch die Frage sei, wie das Wachstum darauf reagiere. Sein bevorzugter Wert ist Pernod Ricard gegenüber Diageo, weil die Franzosen diversifizierter aufgestellt seien, über eigenes Optimierungspotenzial verfügten und die Pernod-Aktien zudem günstiger bewertet seien./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2024 / 15:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2024 / 19:00 / ET

FR0000120693