Viel mehr GFT Technologies innerhalb von 30 Minuten, als bei der Präsentation von CFO Jochen Ruetz auf der digitalen Smallcap-Konferenz von mwb Research am 9. April 2024 geht wohl nicht. Auch wenn der Aktienkurs des auf den Finanzsektor spezialisierten IT-Dienstleisters und Softwareentwicklers seit einigen Monaten ungewöhnlich volatil daherkommt und keinen klaren Trend ausbildet, operativ ist ... The post GFT Technologies: Immer vorn dran appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...