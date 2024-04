Wien (www.fondscheck.de) - Der Preis für eine Feinunze Gold hat in den vergangenen Wochen ein Allzeithoch nach dem anderen erreicht, sowohl in Dollar als auch in Euro, so die Experten von "FONDS professionell".Die Rally lasse ausgerechnet einen der prominentesten Fürsprecher des Edelmetalls rätselnd zurück: Bert Flossbach. Er denke sogar über Gewinnmitnahmen nach. ...

