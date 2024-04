Die Luftveränderung tut TUI gut. Nachdem die Hauptnotiz nun in Frankfurt ist, klettert die Aktie von Europas größtem Tourismusanbieter weiter und nähert sich am Dienstag der 8-Euro-Marke. Der Trading-Tipp des AKTIONÄR aus Ausgabe 8 erweist sich damit als Erfolg. Wie weit kann es jetzt mit der TUI-Aktie gehen?TUI notiert nun so hoch wie zuletzt im März 2023. Seit dem Tief vom Oktober hat die Aktie 80 Prozent zugelegt, seit besagtem Tipp (Turbo-Call mit Hebel 2,4) aus Ausgabe 8 sind es 50 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...