EQS-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kooperation

STAIDIUM U.S. erwirbt Namensrechte an dem Legacy VTC Sportskomplex



09.04.2024 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





STAIDIUM U.S. erwirbt Namensrechte an dem Legacy VTC Sportskomplex

Im Rahmen der Partnerschaft erhält STAIDIUM U.S. Streaming-Rechte für die in der Einrichtung stattfindenden Sportveranstaltungen. DALLAS (9. April 2024) - STAIDIUM U.S. schließt mit Legacy VTC (Volleyball Training Courts) eine Vereinbarung über Medienrechte, die es dem Streaming-Anbieter erlaubt tausende Sportbegeisterte im Mittleren Westen der USA mit Inhalten zu versorgen und damit seine Reichweite für neue Partnerschaften mit Sponsoren und Werbetreibenden auszudehnen. Im Rahmen dieser Partnerschaft erhält STAIDIUM U.S. die Rechte für Sportveranstaltungen, die auf jedem der acht Plätze der Anlage ausgetragen werden. Darüber hinaus erhält STADIUM U.S. für fünf Jahre die exklusiven Namensrechte an dem Sportskomplex. Im Legacy VTC wird STAIDIUMs selbstentwickelte und vollautomatisierte Kameratechnik eingesetzt und Live-Streams sowie Highlights werden über eine OTT-Plattform bereitgestellt. Die Kameras nutzen Künstliche Intelligenz (KI), um das Spielgeschehen zu verfolgen, Video-Streams in Echtzeit bereitzustellen und zu analysieren und Grafiken und Statistiken zur Steigerung des Nutzererlebnisses einzufügen - dies alles geschieht ohne jegliche manuelle Interaktion. Die Übertragungen von STAIDIUM U.S. aus dem Legacy VTC in St. Louis sind für Fans, Trainer und Scouts auf Staidium.TV verfügbar. "Für mich ist es wie eine TV-Sendung zur Primetime, die aber ohne ein ganzes Produktions- und Kamerateam umgesetzt wird," so Tony Stratman, Executive Director von Stratmann Sports und Miteigentümer des Legacy VTCs. "STAIDIUM U.S. macht Legacy VTC noch attraktiver für die Ausrichter von Turnieren, da wir jetzt die Einbindung von Sponsoren, Partnern und Werbung ermöglichen können." Legacy VTC ist die erste Adresse für Volleyball-Spielstätten im Mittleren Westen der USA und richtet jährlich mehr als 14.000 Volleyball-Spiele aus. In dem Sportskomplex finden lokale, regionale und nationale Turniere statt, an denen Mannschaften aus den gesamten USA teilnehmen. Legacy VTC ist auch die Heimspielstätte des High-Performance-STL Volleyball Clubs, dem größte Volleyballverein in Missouri mit mehr als 90 Mannschaften und über 1.000 Sportlern. Legacy VTC bietet darüber hinaus Volleyball-Camps, Privat-Trainings und verschiedene Ligen im Jugend- und Erwachsenenbereich an. "Legacy VTC ist ein idealer Partner, der Sportlern verschiedenste Programme und qualitativ hochwertige Sportanlagen anbietet. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Legacy VTC und die Einführung eines neuen Partnermodells für Betreiber von Spielstätten. Wir werden Volleyballfans, Trainern und Scouts kosteneffiziente und qualitativ hochwertige Übertragungen bereitstellen", sagt Dave Cochran, Managing Director von STAIDIUM U.S. STAIDIUM U.S. setzt KI und Machine Learning für das vollautomatisierte Streaming von Live-Sport-Events und die Bereitstellung von Coaching-Tools ein. STAIDIUM U.S. wird von den erfahrenen Führungskräften David Cochran und Kevin McLaughlin des in Dallas ansässigen Unternehmens Global Sports Platforms (GSP) geleitet, das Softwareplattformen und Videolösungen für das Sportmanagement entwickelt, die der Förderung von Sportlern von der Jugend bis zum Profi dienen. STAIDIUM U.S. ist eine Tochtergesellschaft des in Deutschland ansässigen Sporttechnologieunternehmens SPORTTOTAL AG. Um mehr über STAIDIUM U.S. zu erfahren, besuchen Sie https://staidium.com . Über SPORTTOTAL AG / STAIDIUM U.S.

STAIDIUM U.S. ist eine einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG mit Sitz in Köln. Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv in Deutschland ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC RAVENOL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem für die Deutsche Telekom betriebenen Medienhaus "FORTY10" mit linearen TV-Kanälen aktiv und hat erfolgreich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 für MagentaTV übertragen. Um mehr über SPORTTOTAL AG zu erfahren, besuchen Sie https://sporttotal.com/ . Kontakt

SPORTTOTAL AG

Am Coloneum 2

50829 Köln

Tel.: +49 (0) 221 7 88 77 0

E-Mail: investorrelations@sporttotal.com





09.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com