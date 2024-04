DJ PTA-News: Murphy&Spitz Green Capital AG: Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung übernimmt Management des Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS - Artikel 8-Fonds mit Investments in die nachhaltige Transformation Europas

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Bonn, 9. April 2024 (pta/09.04.2024/14:31) - Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung übernimmt ab April 2024 das Management für den Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P / ISIN: DE000A2PF0P7). Er investiert in festverzinsliche Wertpapiere mittelständischer Emittenten in Europa. Der Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS ist als Art. 8-Fonds gemäß SFDR klassifiziert. Er hat das Ziel, die nachhaltige Transformation in Europa zu begleiten und für die Anlegenden gut planbare, wiederkehrende Ausschüttungen und eine angemessene Rendite zu erzielen. Der Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS wird von der MONEGA Kapitalgesellschaft mbH verwaltet.

Stringente Nachhaltigkeitskriterien

Der Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS investiert nachhaltig gemäß Art. 8 SFDR. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens werden in europäische verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Emittenten aufgrund positiver Produkte oder Dienstleistungen und anhand von Positivkriterien aus den Bereichen umweltschonende Mobilität, Soziales/bezahlbares Wohnen, Gesundheit, Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Nachhaltige Bauwirtschaft sowie Vermeidung/Reduzierung von Abfall ausgewählt werden. Ausgeschlossen sind Anleihen, die aus Perspektive der Nachhaltigkeit in kritischen Geschäftsfeldern tätig sind, wie beispielsweise Förderung von Kraftwerkskohle, grüner Gentechnik oder Herstellung von Atomstrom. Weiterhin erfolgt eine Analyse in Bezug auf kontroverse Geschäftspraktiken und gute Unternehmensführung. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als fünf Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren.

Spezialisiertes Nachhaltigkeitsinvestment seit 25 Jahren

Als Fondsmanagement ausgewählt wurde Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung aufgrund ihrer 25-jährigen Spezialisierung auf Nachhaltigkeitsinvestment. Der Finanzportfo-lioverwalter verfügt über ein hauseigenes Research-Team, das auf die Analyse nachhaltiger Branchen und Unternehmen fokussiert ist. "Wir freuen uns, mit dem Europäischer Mittel-standsanleihen FONDS einen weiteren Nachhaltigkeitsfonds in unser Assetmanagement aufzunehmen, der seinen Schwerpunkt auf die nachhaltige Transformation in Europa legt", erläutert Andrew Murphy, Vorstand der Murphy& Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung.

Die unabhängige Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung ist seit 1999 auf nachhaltige Vermögens- und Anlagestrategien spezialisiert. Sie bietet Privatkunden bundesweit individuelle und strukturierte Vermögensverwaltung. Institutionelle Kunden und Stiftungen betreut die Vermögens-verwaltung im Rahmen maßgeschneiderter Portfoliomanagementkonzepte und Spezialmandate.

Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Murphy&Spitz Green Capital AG (ISIN DE000A0KPM66 / WKN A0KPM6), einer Holding mit Fokussierung auf Nachhaltige Geldanlagen und den Betrieb Erneuerbarer-Energie-Kraftwerke (Murphy&Spitz Green Energy AG).

