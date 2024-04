Daimler Truck verkaufte im ersten Quartal weniger Fahrzeuge - Aktie reagiert negativ

Werbung







Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck meldete für das abgelaufene Quartal weniger Absatz als im Vorjahreszeitraum.



Der Dax®-Konzern Daimler Truck verkaufte - wie erwartet - im ersten Quartal 13 Prozent weniger Fahrzeuge als im Vorjahreszeitraum. In der ersten drei Monaten des laufenden Jahres veräußerte der LKW-Bauer 108.911 Lkw und Busse. Die Aktie gab im Handel am heutigen Dienstagmorgen um 2 Prozent nach. Der Rückgang in den Absatzzahlen resultiere vor allem aus einer schwächeren Nachfrage für Lkw auf den asiatischen Märkten, wohingegen die Bus-Sparte um 1 Prozent zulegen konnte. Daimler-Truck-Chef Martin Daum sagte, dass die schwächeren Absatzzahlen eine Normalisierung auf den Lkw-Märkten und ein schwaches asiatisches Umfeld widerspiegeln. Auf einer Jahresergebniskonferenz teilte Daimler Truck mit, dass für das gesamte Jahr ein Absatz zwischen 490.000 und 510.000 Einheiten erwartet wird. 2023 hatte Daimler Truck noch 526.053 Fahrzeuge verkauft.









