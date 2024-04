Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of April 10, 2024, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short name ISIN code BEAR CLNKB X2 AVA 2 GB00BQRBCQ73 BEAR BINV X2 AVA 1 GB00BL07TV12 BEAR BLNK X1 AVA 1 GB00BL05Z399 BEAR CTM X2 AVA 1 GB00BNTPN521 BEAR KAFF X12 AVA 33 GB00BQRNMJ68 BEAR DAX X4 AVA 2 GB00BKZZ2253 BEAR DAX X5 AVA 4 GB00BKZZ2360 BEAR DAX X5 AVA 2 GB00BW6QKR28 BEAR FINGB X2 AVA 1 GB00BL03L576 BEAR GRVY X2 AVA 2 GB00BL06HQ97 BEAR IJ X4 AVA 02 GB00BL03L469 BEAR M8G X2 AVA 1 GB00BNV1SD17 BEAR NOLATO X5 AVA 1 GB00BNTQS619 BEAR PLBY X2 AVA 1 GB00BNTQ2S10 BEAR PLUG X1 AVA 1 GB00BL05SC91 BEAR STEM X3 AVA 1 GB00BQRL0L82 BEAR TIETO X2 AVA 3 GB00BNTQDL14 BEAR VIMIAN X5 AVA 2 GB00BQRCS517 BEAR XSPRAY X2 AVA 2 GB00BL04X322 BULL ACCON X2 AVA 2 GB00BNV31R20 BULL CANTA X2 AVA 2 GB00BQR95735 BULL DAX X12 AVA 9 GB00BKZZQY59 BULL DAX X5 AVA 3 GB00BKZZ9T16 BULL FINGB X2 AVA 5 GB00BQRCLZ21 BULL RAKE X2 AVA 2 GB00BNTTX217 BULL SOLT X3 AVA 3 GB00BQRLF465 MINI L EBON AVA 15 GB00BQR96D62 MINI L OMX AVA 217 GB00BW6NCQ63 MINI S CALTX AVA 12 GB00BL07Z809 MINI S COOL AVA 3 GB00BQRNKR03 MINI S OET AVA 02 GB00BQRM1Z26 MINI S VIMIAN AVA 11 GB00BQRNM418 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.