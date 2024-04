ROUNDUP: Konsortium um früheren Kaufhof-Eigentümer will Galeria übernehmen

ESSEN - Ein Konsortium aus der US-Investmentgesellschaft NRDC Equity Partners und dem Unternehmer Bernd Beetz will die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof übernehmen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Verhandlungskreisen. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet. Weder der Sprecher des Insolvenzverwalters Stefan Denkhaus noch ein Sprecher des Unternehmens wollten sich dazu auf Anfrage äußern. NRDC und Beetz, der Präsident des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim ist, reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahmen.

Daimler Truck verkauft weniger Fahrzeuge im ersten Quartal

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im ersten Quartal des Jahres weniger Fahrzeuge verkauft als im Vorjahreszeitraum. Der Dax -Konzern veräußerte in den ersten drei Monaten 108 911 Lkw und Busse, was einem Rückgang von 13 Prozent entspricht, wie das Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart am Dienstag mitteilte. Das Minus ergab sich vor allem wegen eines starken Rückgangs bei den Lkw auf den asiatischen Märkten. Die Bus-Sparte legte bei den Verkäufen hingegen um ein Prozent zu. Die Absatzzahlen spiegelten die erwartete Normalisierung der globalen Lkw-Märkte und ein schwaches Umfeld in wichtigen Märkten in Asien wider, sagte Daimler-Truck-Chef Martin Daum laut Mitteilung.

ROUNDUP: Siemens-Aufsichtsrat verlängert mit Konzernchef Roland Busch

MÜNCHEN - Roland Busch bleibt Vorstandsvorsitzender des Technologiekonzerns Siemens . Der Aufsichtsrat kündigte die Verlängerung des Kontrakts um fünf Jahre zum 1. April 2025 an, wie Siemens am Dienstag in München mitteilte. Darüber hinaus sei geplant, das Mandat von Vorstandsmitglied Cedrik Neike im Juni 2025, wenn der derzeitige Vertrag auslaufe, um fünf Jahre zu verlängern. Neike führt die Sparte Digital Industries.

Chefwechsel bei der Aareal Bank



WIESBADEN - LBBW-Vorstandsmitglied Christian Ricken soll neuer Vorstandschef der Aareal Bank werden. Der Aufsichtsrat berief Ricken ab 1. August vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsicht, wie das Institut am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Der bisherige Vorstandschef Jochen Klösges verlässt den Gewerbeimmobilien-Finanzierer, der zuletzt viel Geld für gefährdete Büroimmobilien in den USA zurücklegen musste.

Chefin von Pfeiffer Vacuum legt Amt überraschend mit sofortiger Wirkung nieder

ASSLAR - Der Vakuumpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum trennt sich überraschend von seiner Chefin Britta Giesen. Der Aufsichtsrat habe sich mit der Managerin einvernehmlich auf das sofortige Ende ihres Vertrages geeinigt, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag im hessischen Aßlar mit. "Der Aufsichtsrat dankt Frau Dr. Britta Giesen für ihre für Pfeiffer Vacuum geleisteten Verdienste und ihren Einsatz", hieß es in der Mitteilung. Wer auf Giesen folgen soll und ob bereits die Suche nach einer Neubesetzung gestartet ist, war zunächst unklar. Erst im März hatte der Aufsichtsrat des Unternehmens eine neue Vorstandsstruktur beschlossen und in diesem Zusammenhang ein weiteres Vorstandsmitglied berufen.

HSBC verkauft Argentinien-Geschäft - Vorsteuerergebnis belastet

HONGKONG/LONDON - Die britische Großbank HSBC veräußert ihr Argentinien-Geschäft. Wie die Bank am Dienstag mitteilte, werde sie das Geschäft an den argentinischen Finanzdienstleister Grupo Financiero Galicia für 550 Millionen US-Dollar (507 Millionen Euro) verkaufen, vorbehaltlich einiger Preisanpassungen. Die Transaktion umfasse das gesamte Geschäft von HSBC Argentinien in den Bereichen Bankwesen, Vermögensverwaltung und Versicherung sowie 100 Millionen Dollar an nachrangigen Schuldtiteln. Der Verkauf werde den Vorsteuergewinn im ersten Quartal mit einer Milliarde US-Dollar belasten, hieß es weiter.

HUK Coburg will Preise weiter erhöhen - Kfz-Versicherung macht Verlust

MÜNCHEN - Deutschlands größter Autoversicherer HUK Coburg will seine Preise in der Kfz-Sparte wegen deren hoher Verluste weiter erhöhen. Das Unternehmen konnte zwar den Nettogewinn 2023 wegen guten Kapitalergebnisse von 146 auf 298 Millionen Euro fast verdoppeln, doch die Kfz-Sparte schrieb in ihrem Bereich ein Defizit von fast 547 Millionen Euro. Vorstandschef Klaus-Jürgen Heitmann machte am Dienstag in München sowohl den Anstieg der Ersatzteilpreise als auch höhere Schäden durch Unwetter und eine unerwartet hohe Anzahl von Unfällen und sonstigen Schadenmeldungen der Kunden verantwortlich.

IPO/Kreise: Stada-Eigner bereden erneuten Börsengang und Verkaufsoptionen

BAD VILBEL - Der Pharmakonzern Stada könnte Insidern zufolge an die Börse zurückkehren. Die Eigentümer des Bad Vilbeler Unternehmens, die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven, erörterten einen Börsengang, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Möglich seien auch ein Komplettverkauf oder die Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung. Alternativ könnten Bain und Cinven den Hersteller von Mitteln wie Grippostad und Ladival behalten.

Plus bei Pkw-Verkäufen in China etwas schwächer



PEKING - Der chinesische Automarkt hat im März geringfügig schwächer zugelegt als zuletzt vermutet. Die Auslieferungen von Autos seien im Jahresvergleich um sechs Prozent auf knapp 1,7 Millionen Fahrzeuge gestiegen, teilte der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Dienstag auf Basis endgültiger Daten in Peking mit. Zuvor lag die Schätzung auf Basis vorläufiger Zahlen bei einem Plus von sieben Prozent. Ausschlaggebend war der knapp 30 Prozent starke Zuwachs beim Verkauf von Elektroautos (NEV - new energy vehicles). Der PCA-Verband hatte diesen zuletzt auf hohe Preisnachlässe zurückgeführt. Die chinesischen Behörden wollen die Autoverkäufe auch weiter ankurbeln.

Schlichterspruch für Luftsicherheitskräfte angenommen



BERLIN/FRANKFURT - Der Tarifkonflikt um die rund 25 000 privaten Luftsicherheitskräfte ist endgültig beigelegt. Die Gremien der Arbeitgeber wie auch der beteiligten Gewerkschaften haben die am Montag vorgestellte Schlichtungsempfehlung des früheren Bremer Finanz-Staatsrats Hans-Henning Lühr (SPD) angenommen, wie sie am Dienstag berichteten.

Autozulieferer Grammer mit Umsatz- und Ergebnisrückgang

AMBERG - Der bayerische Auto- und Bahnzulieferer Grammer ist schwach ins laufende Jahr gestartet. Der Konzernumsatz von Januar bis März sank gegenüber dem Vorjahresquartal um fast 6 Prozent auf 557 Millionen Euro, der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel um zwei Drittel auf 3,9 Millionen Euro. Als Gründe nannte das Unternehmen am Dienstag die unerwartet schwache Nachfrage der Kunden in Europa und Asien, höhere Kosten durch schwankende Werksauslastungen und Anlaufkosten für das neue Nutzfahrzeuge-Werk in den USA. Der Vorstand halte an seiner Jahresprognose fest.

Bad Bank FMS schrumpft erfolgreich



MÜNCHEN - Die mit der Abwicklung der Erblasten der Skandalbank Hypo Real Estate (HRE) beauftragte Münchner Bad Bank FMS schrumpft mit Gewinn. Im vergangenen Jahr verkleinerte das Staatsunternehmen sein Portfolio an ehemaligen HRE-Wertpapieren um fünf Milliarden Euro und machte dabei einen Jahresüberschuss von 36 Millionen Euro. "Wieder ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr", sagte Vorstandssprecher Christoph Müller am Dienstag. Hilfreich für die FMS - wie auch für normale Banken - war der Zinsanstieg: Der

Motel One verdoppelt Gewinn



MÜNCHEN - Die Hotelkette Motel One hat im vergangenen Jahr kräftig verdient. Der Gewinn nach Steuern fiel mit 156 Millionen Euro knapp doppelt so hoch aus wie vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Umsatz stieg um ein Drittel auf 852 Millionen Euro. Die Hotelkette sprach vom erfolgreichsten Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte.



Weitere Meldungen



-Gewerbeimmobilien-Krise: Internationale Investoren meiden Frankfurt -Eigentümerwechsel bei sächsischen Zeitungen - Behörde gibt Deal frei -ROUNDUP: Sorgen trotz Aufwärtstrends: Computerspiele-Branche will Fördergeld -Scholz sichert Unterstützung für Pharmastandort Deutschland zu -Joussen neuer Aufsichtsratschef der Rheinischen Post Mediengruppe -Nervenprobe in Madrid: BVB träumt vom Halbfinale

-Zahl der Beschwerden zu kriminellen Internet-Inhalten verdoppelt -Prozess im Finanzskandal der 'Panama Papers' in Panama begonnen -Kreise: UBS erwägt Tauschgeschäft in China

-Tesla will Verfahren um 'Autopilot'-Todesfall mit Vergleich beenden -Versandhändler Otto verliert acht Prozent Umsatz

-20 weitere Schützenpanzer von Rheinmetall sollen Ukraine helfen -Computerspiele-Branche legt deutlich zu

-Rewe macht deutlich mehr Gewinn - aber nicht mit Lebensmitteln -Auslandspresse fordert ungehinderten Zugang nach Gaza -EU-Einigung auf strengere Zoll-Vorgaben für ukrainische Agrarwaren -Verband: Land agiert als Tesla-Sprecher gegen Bevölkerungsinteressen -SNB-Chef Jordan sieht Potenzial für digitales Zentralbankgeld -Mehr Abschreckung? Initiative will Zigarettenautomaten verändern°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/stw



DE0005895403, GB0005405286, DE0006916604, DE0008469008, DE0009653386, DE0007236101, DE000DTR0CK8