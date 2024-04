Anfang des Monats hat die Aktie von Alphabet bei 155,74 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht - seitdem entwickelte sich das Big-Tech-Papier eher seitwärts. Schon am heutigen Dienstag könnte die Aktie aber einen neuen Schub erhalten - und zwar durch das "Google Cloud Next 24"-Event.In rund drei Stunden, um 18:00 Uhr deutscher Zeit, wird Googles Cloud-Chef Thomas Kurian im Rahmen der zweitägigen "Google Cloud Next 24" seine Keynote präsentieren. Es wird erwartet, dass der Tech-Gigant wichtige Updates ...

Den vollständigen Artikel lesen ...