Frankfurt (www.fondscheck.de) - Kursrücksetzer an den Börsen können der guten Laune im ETF-Geschäft nichts anhaben, so die Deutsche Börse AG."Obwohl die Börsen den Rückwärtsgang einlegten, nutzten die Anleger die Gelegenheit zum Einstieg", berichte Heinrich Holger von der Baader Bank. Er sehe bei leicht erhöhten Umsätzen fast doppelt so viel Käufe wie Verkäufe. Frank Mohr von der Société Générale melde ein anhaltend hohes Volumen und ebenfalls deutlich mehr Käufe. Laut Leo Puschmann von Lang & Schwarz drehe sich aktuell auch sehr viel um Goldminen-ETFs sowie Gold- und Silber-ETCs - wegen des starken Preisanstiegs bei den beiden Edelmetallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...