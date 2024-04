Wien (www.fondscheck.de) - Dirk Kipp, derzeit Bereichsvorstand "Financial Institutions & Markets" der LBBW, wird in den Konzernvorstand der Bank einziehen, so die Experten von "FONDS professionell".Er solle Christian Ricken, aktuell für das Kapitalmarktgeschäft verantwortlich, ablösen. Ricken verlasse Anfang Juli 2024 das Unternehmen, um sich einer neuen Aufgabe zu widmen, habe die LBBW mitgeteilt. ...

