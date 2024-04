Wien (www.fondscheck.de) - Vontobel hat mit dem Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 (ISIN LU2581747479/ WKN A3D9JA) einen neuen Laufzeitfonds im Angebot, so die Experten von "FONDS professionell".Das Portfolio investiere hauptsächlich in Schwellenländeranleihen in Hartwährungen. Bei einer festen Laufzeit von drei Jahren ziele der Fonds auf ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating und eine Zielrendite bis zur Fälligkeit von sieben Prozent in US-Dollar ab, abhängig von der Marktentwicklung. "Die Wahl einer dreijährigen Laufzeit passt zu den aktuellen Marktbedingungen, die für Schwellenländeranleihen günstig sind. Angesichts des erwarteten Abwärtstrends bei den US-Zinsen haben Anleger die Möglichkeit, über einen festen Zeithorizont ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis zu erzielen und sich höhere Renditen zu sichern", sage Portfoliomanager Sergey Goncharov. ...

