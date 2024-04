Die EU-Kommission hat 267 Millionen Euro an Fördermitteln der slowakischen Regierung für das Elektroauto-Werk von Volvo Cars nahe Kosice beihilferechtlich genehmigt. Die Serienproduktion soll dort 2026 beginnen. Volvo Cars hatte das Werk in der Slowakei mit einer Jahreskapazität von 250.000 E-Autos im Juli 2022 angekündigt. Vor Ort sollen ausschließlich Elektrofahrzeuge vom Band laufen. Die slowakische Regierung will das Projekt mit 267 Millionen ...

