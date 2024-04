Aufgrund rückläufiger Umsätze, besonders in China, und dem Echo der starken Vorjahresverkäufe, die von der Aufhebung der COVID-Beschränkungen angetrieben wurden, stehen Luxus-Aktien vor einem schwierigen Quartal.LVMH eröffnet die Berichtssaison am 16. April, dicht gefolgt von Kering, Prada, Hermès, Burberry und Richemont. Kerings vorzeitige Umsatzwarnung, die einen stärkeren Rückgang als erwartet ankündigte - insbesondere bei Gucci in Asien -, hat den Sektor bereits unter Druck gesetzt und Bedenken hinsichtlich der Leistung anderer Luxusmarken in China aufgeworfen. Olivier Abtan von AlixPartners und Analysten von HSBC und Barclays deuten Reuters zufolge auf anhaltende Herausforderungen hin, …