Leipzig (ots) -Mit einem Regionalbüro in Salzwedel ist MDR SACHSEN-ANHALT ab jetzt noch näher am Geschehen. Zwei in der Region verwurzelte Reporterinnen berichten über den Altmarkkreis auf allen linearen und digitalen Kanälen des MDR.MDR SACHSEN-ANHALT ist ab jetzt dauerhaft in Salzwedel präsent. Mit dem neuen Regionalbüro wird es zukünftig eine intensivere Berichterstattung des Landesfunkhauses über den Altmarkkreis auf allen linearen und digitalen Ausspielwegen des MDR geben. Im "Kunsthaus" (Neuperverstraße 18) wurde dafür ein Regionalbüro eingerichtet, aus dem zwei Reporterinnen über das Geschehen im Altmarkkreis Salzwedel berichten. Carina Emig und Lydia Zahn werden sowohl für das MDR-Radioprogramm berichten, als auch Beiträge für das Regionalmagazin MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE, für "MDR um 2" und weitere MDR-Fernsehformate sowie für die MDR-Online-Angebote und die Social-Media-Kanäle liefern.Bei der heutigen Eröffnung des neuen MDR-Standortes sagte Tim Herden, Direktor des MDR-Landesfunkhauses Sachsen-Anhalt: "Nah an den Menschen sein und wissen, was sie bewegt. Vor Ort sein, um selbst Themen zu erkennen und zu recherchieren. Das ist essentiell für glaubwürdige und qualitativ hochwertige Berichterstattung. Deshalb ist MDR SACHSEN-ANHALT ab jetzt dauerhaft in Salzwedel präsent. Carina Emig und Lydia Zahn leben in der Region, haben nicht nur kurze Wege, sondern jetzt auch in unserem neuen Büro im 'Kunsthaus' in Salzwedel alle erforderlichen technischen Voraussetzungen, um Beiträge zu produzieren oder auch live ins Programm geschaltet zu werden."MDR-Intendant Ralf Ludwig betonte anlässlich der Eröffnung des neuen Regionalbüros: "Die regionale Verankerung ist Teil der DNA des Mitteldeutschen Rundfunks. Daher freue ich mich sehr, dass wir ab jetzt auch in Salzwedel vor Ort sind und damit die Berichterstattung aus der westlichen Altmark intensiviert werden kann. Unser Ziel ist es, ein 'MDR für alle' zu sein. Deshalb wollen wir auch, dass sich alle Regionen unseres Sendegebietes im Programm wiederfinden - egal ob Großstadt oder ländlich geprägt. Die heutige Regionalbüro-Eröffnung ist somit ein wichtiger Baustein, um in den MDR-Angeboten Themen aus der Region noch schneller, intensiver und authentischer abzubilden."Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5753428