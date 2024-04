Die Zinsaussichten haben sich in den vergangenen Tagen wieder eingetrübt. Erwartungsgemäß reagierten die Aktien der Immobilienunternehmen besonders verschnupft auf diese Entwicklung. Auch Vonovia geriet wieder unter Druck. Charttechnisch ist die Aktie damit nun wieder nahe an eine zentrale Marke gerückt.Die Zinsaussichten haben sich in den vergangenen Tagen wieder eingetrübt. Vor allem in der Fed standen zuletzt Zweifel an schnellen Zinssenkungen im Fokus. Erwartungsgemäß reagierten die Aktien der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...