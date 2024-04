© Foto: Sipa USA | SOPA Images - picture alliance



Die Papiere von Nike stecken in einer äußerst schwierigen Situation: Nur zwei Prozent liegt die Aktie von 52-Wochen-Tiefs entfernt. Darunter droht der Abgrund.Die Aktie des Sportartikelherstellers Nike schwächelt bereits seit zweieinhalb Jahren. Nach einer Halbierung des Kurses ist vom Corona-Boom nichts mehr zu spüren. Angesichts sinkender Margen, hoher Lagerbestände und eines intensiven Wettbewerbs mit Adidas herrscht inzwischen Katerstimmung. Die erreicht mittlerweile ein besorgniserregendes Niveau, denn sollte die Aktie in den kommenden Tagen nur geringfügig höhere Abgaben als das Minus von 17 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel verzeichnen, droht eine Verkaufslawine. Der Blick in den …