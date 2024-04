Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 9. April 2024 den "Aktionsplan klimafreundliche Landesverwaltung" genehmigt. Mit diesem Aktionsplan soll die Landesverwaltung (LLV) beim Klimaschutz in Liechtenstein eine Vorbildfunktion einnehmen und bis 2040 klimaneutral werden.Umsetzung Regierungsprogramm 2021-2025 und Klimastrategie 2050Die Erarbeitung eines solchen Aktionsplans ist im Regierungsprogramm 2021-2025 und in der Klimastrategie 2050 vorgesehen. Die Klimastrategie 2050 wurde im Dezember 2022 vom Landtag genehmigt. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen Liechtensteins um 55 Prozent gegenüber 1990 reduziert und bis 2050 auf Netto-Null gebracht werden.CO2-Bilanz des Jahres 2022Für die Erstellung der CO2-Bilanz des Jahres 2022 wurden die CO2-Emissionen angerechnet, welche direkt durch den Betrieb der LLV entstehen. Dazu gehört die Verbrennung von fossilen Energieträgern wie Erdgas und Heizöl für das Beheizen der Gebäude. Darüber hinaus wurden auch indirekte CO2-Emissionen berücksichtigt. Damit sind CO2-Emissionen gemeint, die entlang der Wertschöpfungskette der LLV entstehen, z.B. der von der LLV eingekaufte Strom, die im Betrieb erzeugten Abfälle und die Pendelfahrten der Mitarbeitenden zwischen Arbeits- und Wohnort sowie Geschäftsreisen ins Ausland.Netto-Null-Ziel 2040Basierend auf der CO2-Bilanz wurde das Netto-Null-Ziel bis zum Jahr 2040 festgelegt. Damit soll die Landesverwaltung zehn Jahre vor dem national geltenden Netto-Null-Ziel im Jahr 2050 klimaneutral werden. Mit der Umsetzung des Aktionsplans für eine klimafreundliche Landesverwaltung wird die Landesverwaltung mit ihren über 1'000 Mitarbeitenden ihrer Vorbildfunktion im Klimaschutz gerecht und leistet gleichzeitig ihren Beitrag zur Stärkung der Energiesicherheit, indem durch den vermehrten Einsatz von erneuerbaren Energieträgern und eine bessere Energie- und Ressourceneffizienz die Abhängigkeit vom Ausland reduziert wird.Der Aktionsplan klimafreundliche Landesverwaltung ist auf der Internetseite www.regierung.li unter Publikationen einsehbar.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMiriam Marxer, MitarbeiterinT +423 236 64 44miriam.marxer@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100918034