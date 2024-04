BOGOTÁ, Kolumbien (ots/PRNewswire) -- Um das erste Casa de Adopción de Amores Imposibles [Adoptionshaus für unmögliche Lieben] in Kolumbien vorzustellen, veranstaltete Sanofi Consumer HealthCare im Rahmen seiner Kampagne "Adoptiere deine Allergien" die erste Pressekonferenz mit Katzen in Kolumbien, bei der Journalisten und Medienschaffende die Gelegenheit hatten, die Katzen zu treffen und mehr über diese Initiative zur Steigerung der Adoptionsrate von Katzen in diesem lateinamerikanischen Land zu erfahren.Im Einklang mit seinem Ziel, verantwortungsvolle Adoptionen zu fördern, hat Sanofi Consumer HealthCare die erste Pressekonferenz mit den zärtlichsten und pelzigsten Gastgebern der Welt veranstaltet: Katzen. Die Teilnehmer dieser Veranstaltung, bei der das Unternehmen seine Initiative "Adopt your Allergies" vorstellte, die darauf abzielt, die Adoption kastrierter Katzen zu fördern, um Allergikern die Möglichkeit zu geben, sich den Traum von einer Katze als Haustier zu erfüllen, hatten die Gelegenheit, rund 30 Katzen zu treffen.In der kolumbianischen Hauptstadt präsentierten Sanofi Consumer HealthCare und die Stiftung Adopta No Compres [Adoptieren, nicht kaufen] ihr neues "Adoptionshaus der unmöglichen Lieben", einen für die Öffentlichkeit zugänglichen Raum, in dem vor allem diejenigen, die sich den Traum von der Adoption einer Katze erfüllen wollen, die Möglichkeit haben, das zukünftige Familienmitglied kennenzulernen. Die Veranstaltung endete mit mehr als 300 Adoptionsanträgen.Die Kampagne basiert auf dem Konzept der "Empowered Self-Care" und verbindet das soziale Engagement von Sanofi Consumer HealthCare mit einem positiven Einfluss auf das Leben von Menschen und ihren Haustieren. Die Kampagne stützt sich auf eine Reihe entscheidender wissenschaftlicher Erkenntnisse: Menschen reagieren allergisch auf das Protein Fel d1, das in den Talgdrüsen und der Haut von Katzen produziert und bei der Fellpflege auf das Fell und die Hautschuppen übertragen wird. Es ist erwiesen, dass die Produktion dieses Allergens um 90 % reduziert wird, wenn Katzen kastriert werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2379935/DSC07637.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2379933/DSC07589.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2379932/DSC07518.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-erste-pressekonferenz-mit-katzen-fand-in-kolumbien-statt-302111940.htmlPressekontakt:Valeria Ramirez,vramirez2@webershandwick.com,+57 322 2314436Original-Content von: Sanofi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108184/5753451