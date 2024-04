EQS-News: action press AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

action press verstärkt Nachtproduktion mit neuem Standort in Buenos Aires



09.04.2024 / 17:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



action press verstärkt Nachtproduktion mit neuem Standort in Buenos Aires



Wolodymyr Selenskyj und Javier Milei (10.12.2023)

Frankfurt/Hamburg, 9. April 2024 - Die Bildagenturgruppe action press AG verstärkt ihre Nachtproduktion mit der Eröffnung ihres dritten internationalen Standorts in Buenos Aires. Das neue Redaktionsteam in der argentinischen Hauptstadt hat Anfang April seine Arbeit aufgenommen. Zwei Redakteure steuern hauptsächlich die Produktion von Unterhaltungsinhalten im Videoformat während der nächtlichen Stunden in Europa. Ziel ist es, das Angebot für die frühen Morgenstunden zu stärken, die für Fernsehsender und digitale Medien von großer Bedeutung sind.



Die Eröffnung der Redaktion in Buenos Aires erfolgt in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Agentur Grosby Group (Los Angeles), die action press sowohl das Büro als auch spezialisiertes Redaktionspersonal zur Verfügung stellt.



Neben Buenos Aires verfügt action press über internationale Standorte in Stockholm, dem Sitz der Tochtergesellschaft Stella Pictures AB, und Auckland, wo die Agentur seit Juli letzten Jahres die offizielle Fotoproduktion für den neuseeländischen Rugbyverband koordiniert. In Neuseeland und Australien sind insgesamt 18 Bildredakteure und Fotografen im Auftrag von action press im Einsatz.



Während der Arbeitszeit des neuen Büros in Buenos Aires finden zahlreiche Veranstaltungen aus der Welt der Unterhaltung und des Showgeschäfts statt, hauptsächlich in den USA.



Mit der Eröffnung der neuen Redaktion in Argentinien nutzt action press die Vorteile der Zeitverschiebung und kann Inhalte über Events, die während der Nacht in Europa stattfinden, zu regulären Arbeitszeiten verarbeiten.



Foto: Sven Simon/ddp

Rückfragen: action press AG Management Board

- Prof. Moritz Hunzinger: moritz.hunzinger@actionpress.de, +49 171 60 333 20

- Ulli Michel: ulli.michel@actionpress.de, +49 172 253 73 03

https://www.actionpress-ir.de Geschäftsführung der ddp media GmbH

- Vicente Poveda: vicente.poveda@ddpimages.com, +49 170 285 42 13



09.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com