(...) Nun haben Schweizer Seniorinnen in Straßburg recht bekommen, die ihrer Regierung zu wenig Engagement beim Klimaschutz vorwerfen und argumentieren, ältere Menschen seien durch den Klimawandel besonders gefährdet. Eine Klage von portugiesischen Jugendlichen wurde zwar aus formalen Gründen nicht zugelassen, doch es zeigt sich zunehmend die Bereitschaft der Gerichte, der Politik beim Klimaschutz Beine zu machen.Dieser Trend wird sich nach dem Urteil vom Dienstag gegen sie Schweiz wohl noch verstärken. Die Frage ist, ob das sehr erstrebenswert ist. Denn das Heft des Handelns gehört in die Hände der Politik. Es sollte Sache der gewählten Volksvertreter und nicht der Robenträger sein, darüber zu entscheiden, welche Klimaschutzmaßnahmen sinnvoll sind und wie ökologische und ökonomische sowie soziale Belange in Einklang zu bringen sind.



