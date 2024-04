Mit den ersten Sonnenstrahlen ist die Zeit für den Reifenwechsel gekommen. Wir haben daher Michelin, Continental und Pirelli einer Analyse unterzogen. Die Reifenindustrie ist hart umkämpft, wobei Michelin (35,40 Euro; FR001400AJ45) mit einem Marktanteil von rd. 15% Marktführer ist, gefolgt von Bridgestone (14%; vgl. PEM v. 28.2.) und Goodyear (10%). Continental (7%) und Pirelli (3,5%) rangieren auf den Plätzen vier und sechs. Ein Erfolgsfaktor in der Reifenherstellung sind Skaleneffekte, also niedrige Produktionskosten verbunden mit hohen Volumina. Die EBIT-Marge ist daher v.a. ein Ausdruck für die Effizienz des Unternehmens. Mit einer EBIT-Marge von 15,1% ist Pirelli der profitabelste Reifenhersteller in unserem Rundblick. Bis 2025 avisieren die Italiener, die Marge auf sogar 16% auszuweiten. Michelin folgt darauf mit einer EBIT-Marge von 12,6%. Das Reifengeschäft erweist sich im Vergleich zu anderen Bereichen ...

