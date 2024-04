Der Silberpreis hat in den frühen Morgenstunden des Dienstags eine leichte Korrektur erfahren und wird aktuell bei 27.80 US-Dollar notiert. Dies stellt einen Rückgang von 0.87 % im Vergleich zu den letzten 24 Stunden dar. Trotz dieses Rückgangs verzeichnet Silber auf einer Fünf-Tage-Basis einen beachtlichen Anstieg von 10.8 %. In einer Zeit, in der Gold oft im Mittelpunkt des Interesses steht, verdient Silber eine gesonderte Betrachtung. Die folgende Analyse wird einen tieferen Blick in die jüngsten Bewegungen des Silbermarktes werfen und deren Bedeutung ...

