© Foto: Christian Lue - Unsplash



Auf die Suche nach Europas Antwort auf die Magnificent 7 des S&P 500 - die 7 Tech-Riesen, die rund ein Viertel des Marktwertes des Index ausmachen - hat sich die UBS gemacht und ist fündig geworden.Anders als in den USA, wo Technologiegiganten dominieren, ist der europäische Aktienmarkt weitaus diversifizierter. Die Börsenexperten der Schweizer Großbank nehmen aufgrund der fehlenden Dominanz einzelner Aktien eine Anpassung der Strategie in dem neuen Research-Bericht vor. Statt sich auf eine magische Anzahl zu fixieren, fokussieren sie sich auf die obersten 25 Prozent der Marktkapitalisierung des Stoxx 600, was eine Gruppe von 18 Spitzenunternehmen aus verschiedenen Sektoren ergibt: LVMH, …