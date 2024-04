Wind River®, ein weltweit führender Anbieter von Software für geschäftskritische intelligente Systeme, kündigte heute das neueste Release von Wind River Studio Developer an, einer Edge-to-Cloud-DevSecOps-Plattform, die die Entwicklung, die Implementierung und den Betrieb von geschäftskritischen Systemen beschleunigt. Mit den neuen Erweiterungen und Bereitstellungsmodellen für Wind River Studio können Software-Teams einfacher und erfolgreicher Cloud-native Entwicklungsfunktionen einführen, die zu ihrer Reise in Richtung DevSecOps-Ansätze passen.

Der Weg zur Entwicklung von mit der Cloud verbundenen Systemen der nächsten Generation ist unglaublich komplex geworden. Dies erfordert die Einführung eines DevSecOps-Ansatzes für den Software-Lebenszyklus. Mit modernen Cloud-nativen Tools und Techniken können Softwareteams schnell Innovationen entwickeln, sie müssen aber auch an die besonderen Herausforderungen von intelligenten Systemen und eingebetteter Software angepasst werden. Cloud-native DevSecOps-Tools müssen außerdem oft innerhalb der Grenzen der bestehenden Software-Entwicklungsinfrastruktur des Softwareteams funktionieren und es ihm ermöglichen, seine Arbeitsabläufe und Prozesse im Laufe der Zeit schrittweise zu verbessern.

"Wind River Studio Developer stellt eine flexible und kollaborative Plattform bereit, die die dynamischen Anforderungen an Software für die intelligenten Systeme der Zukunft erfüllt. Die Lösung trägt dazu bei, die Komplexität in modernen Softwareentwicklungsumgebungen zu bewältigen, indem sie eine Cloud-native Plattform nutzt, die die Effizienz steigert, die Kosten kontrolliert, die Qualität erhöht und die Lieferfristen verkürzt", so Avijit Sinha, President von Wind River. "Im Gegensatz zu anderen DevSecOps-Plattformen wurde Studio Developer speziell für Software-Teams entwickelt, die Embedded-/Edge-Software entwickeln, und spart ihnen die Zeit und den Aufwand, generische Software-Tools für ihre spezifischen Anforderungen einzuführen und zu pflegen."

Branchenführende Unternehmen nutzen Studio Developer, um die Lebenszykluskosten für Embedded Software zu senken, die Markteinführungszeit zu verkürzen, Innovationen zu beschleunigen und neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen. Aptiv, ein Weltmarktführer im Bereich Mobilität, konnte mit Studio Developer die Workflow-Leistung bei der Softwareerstellung und beim Scannen im Vergleich zu seinen bestehenden Embedded-/Edge-Software-Toolketten um 20 auf über 40 steigern. Hyundai Mobis, einer der weltgrößten Innovatoren und Zulieferer von Fahrzeugtechnologien, entschied sich für Wind River Studio, um seine softwaredefinierte Fahrzeugentwicklung zu beschleunigen. Ein führendes Automatisierungsunternehmen für eine Reihe verschiedener Branchen, darunter Industrieautomatisierung, Gesundheitswesen, soziale Systeme sowie Geräte- und Modullösungen, hat sich zur Entwicklung seiner Edge-Plattform für industrielle Betriebstechniklösungen für Wind River Studio entschieden.

Dank der modularen Architektur von Studio Developer können Software-Teams Studio mit ihren aktuellen Software-Tools, Betriebssystemen, Containern und Middleware verwenden und diese in die Studio DevSecOps-Umgebung integrieren. Zu den Modulen, die ab sofort einzeln oder als Teil einer Komplettlösung verfügbar sind, gehören:

Wind River Studio Pipelines: Ermöglicht die Automatisierung und Orchestrierung von kontinuierlichen Build-, Test-, Integrations- und Deployment-Prozessen unter Verwendung mehrstufiger Pipelines.

Ermöglicht die Automatisierung und Orchestrierung von kontinuierlichen Build-, Test-, Integrations- und Deployment-Prozessen unter Verwendung mehrstufiger Pipelines. Wind River Studio Virtual Lab: Bietet Cloud-basierten Zugang und gemeinsame Nutzung von virtuellen und physischen Entwicklungsgeräten für Tests und Debugging.

Bietet Cloud-basierten Zugang und gemeinsame Nutzung von virtuellen und physischen Entwicklungsgeräten für Tests und Debugging. Wind River Studio Test Automation: Standardisiert und teilt Testsuiten und Pläne für Systeme, Anwendungen und Komponenten, sodass Teams die Ausführung bestehender Testsuiten in verschiedenen Umgebungen leicht automatisieren und skalieren können.

Standardisiert und teilt Testsuiten und Pläne für Systeme, Anwendungen und Komponenten, sodass Teams die Ausführung bestehender Testsuiten in verschiedenen Umgebungen leicht automatisieren und skalieren können. Wind River Studio Over-the-Air Updates: Verwaltet mehrstufige Update-Kampagnen für die Over-the-Air-Bereitstellung auf Feldgeräten.

Verwaltet mehrstufige Update-Kampagnen für die Over-the-Air-Bereitstellung auf Feldgeräten. Wind River Studio Digital Feedback Loop: Baut eine zuverlässige Verbindung zwischen Edge- und Cloud-Systemen auf, um Daten in Echtzeit zu sammeln und zu analysieren.

Studio Developer steigert die Produktivität und Effizienz von Software-Workflows durch die Nutzung skalierbarer Cloud-Ressourcen (on-demand), die Standardisierung von Automatisierungspipelines, die Cloud-basierte Zusammenarbeit auf einer gemeinsamen Plattform, ein einfaches Onboarding und eine bessere Nachvollziehbarkeit während des gesamten Prozesses der Softwareentwicklung.

Studio Developer kann in der öffentlichen Cloud oder in einer On-Premises-Infrastruktur gehostet werden. Die Software ist für die Installation und den Betrieb in einer Amazon Web Services (AWS)-Umgebung optimiert und Studio Developer wird derzeit im Santa Clara AWS Prototyping and Innovation Lab vorgestellt. Die Software kann auch auf anderen Cloud-Diensten und On-Premises-Infrastrukturen eingesetzt werden, die eine Kubernetes-Umgebung bieten.

Studio Developer wird außerdem mit einer Reihe von Managed Services angeboten, die die Expertise und Erfahrung des Teams von Wind River Professional Services nutzen, um die Einführung und Integration von Studio Developer zu beschleunigen, die Cloud-Infrastruktur zu verwalten, die Umgebung zu betreiben und die Sicherheit der Entwicklungsplattform durch Updates und Upgrades zu gewährleisten.

