ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für ING vor den am 2. Mai erwarteten Quartalszahlen von 17,00 auf 17,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem schwächer als erwarteten Ende des Jahres 2023 rechnet Analyst Johan Ekblom damit, dass sich die Trends im ersten Quartal für die niederländische Großbank in die richtige Richtung entwickelt haben. Eine Verzögerung der erwarteten Leitzinssenkungen, höhere Swap-Sätze, geringere Regulierungsgebühren und eine solide Qualität der Vermögenswerte - all das dürfte stützend wirken, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/he



