The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.04.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.04.2024

ISIN Name

AU000000BLY8 BOART LONGYEAR GRP CDI

AU000000VAL6 VALOR RES LTD

DE0006275001 ARCANDOR AG O.N.

NL0009538008 NAVSTONE SE EO-,20

SE0015242896 BIOKRAFT INTERNAT. O.N.

